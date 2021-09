Betjent påkørt af flugtbilist er fortsat ikke ved bevidsthed

To dage efter ulykken blev en 20-årig mand anholdt. Han menes at have siddet bag rattet i bilen.

Han blev anholdt i Brabrand og siden varetægtsfængslet i sagen sigtet for at have overtrådt en række paragraffer, herunder vold mod en polititjenestemand og forsætlig fareforvoldelse.

Da sigtelsen mod den 20-årige blev læst op i retten, kom det frem, at betjenten fik flere hjerneblødninger og delvist sammenklappede lunge ved ulykken.