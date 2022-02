Betjent på vej hjem fik forpurret narkohandel

Den 22-årige mand erkendte, at han var i gang med at forberede et salg af narkotika. Under ransagningen blev manden fundet i besiddelse af en mindre mængde skunk. Og i bilen blev der fundet både skunk og hash samt en peberspray.

Manden blev efterfølgende sigtet for overtrædelse af våbenloven og for salg af narkotika.