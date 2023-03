Betjent holdt fri, men stoppede alligevel cykeltyv

En mandlig betjent fra Østjyllands Politi opdagede i sin fritid to personer, som muligvis var i færd med at stjæle cykler ved Christen Købkes Gade i det centrale Aarhus.

Betjenten rettede henvendelse til den ene af de to personer og sagde, at han var fra politiet, og at personen var anholdt.

Men det faldt ikke i god jord, og den formodede cykeltyv skubbede betjenten væk med begge hænder og løb fra stedet.

Betjenten kunne dog kort efter indhente den 53-årige mand på Eckersbergsgade nær Musikhuset, hvor han tilbageholdt ham, indtil en patrulje fra Østjyllands Politi ankom.

Herpå blev den 53-årige mand anholdt og sigtet for vold mod polititjenestemand. Han blev desuden fundet i besiddelse af en mindre mængde hash og sigtet for besiddelse af narko.