Bestyrelsesformand kræver kulturændring på universitet efter lovbrud

Aarhus Universitets øverste leder, rektor Brian Bech Nielsen, var på et møde 15. oktober 2019 med til at vedtage, at universitet skulle forhale udleveringen af afslørende dokumenter til Information.

Det havde han ellers tidligere givet udtryk for ikke var tilfældet.

Han har tilbudt at fratræde sin stilling, men en enig bestyrelse har udtrykt tillid til ham. Det oplyste universitetet i forrige uge.

Connie Hedegaard siger til Information, at hun har spurgt til, om det nogle steder var oplyst forud for mødet, at beslutningen var ulovlig.

Hun har på baggrund af de svar, hun har fået, ikke grund til at tro, at rektor var vidende om det, og det er afgørende for hende.

- Bestyrelsen og jeg er blevet oplyst om, at i det øjeblik, at Information bringer den første artikel den 5. november 2019 om, at AU skulle have brudt loven, så spørger rektor chefjuristen på skrift: "Hallo, hvad er det, jeg kan læse i avisen, har vi ageret korrekt her?". Og han får en skriftlig betryggelse om, at "ja, rolig, rektor, det har vi skam", siger Connie Hedegaard.