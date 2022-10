Bestseller sætter rekord og udbetaler stor bonus til ansatte

Modekoncernen Bestseller har opnået sit største overskud nogensinde i det seneste regnskabsår.

I en pressemeddelelse fra Bestseller står der, at det er andet år i træk, at resultatet efter skat slår rekord.

- Vi leverede i det nu overståede regnskabsår et flot resultat, som alle kolleger fortjener en markant anerkendelse for. Det er et resultat, som overgik de forventninger, vi havde, og som vi er glade for, siger direktør Anders Holch Povlsen i en pressemeddelelse.

I det forrige regnskabsår var resultatet efter skat på 3,6 milliarder kroner. Men i den danske virksomheds forskudte regnskabsår 2021-2022 nåede det op på 5,1 milliarder kroner.

Den aarhusianske forretningsmand er en af få danskere på erhvervsmagasinet Forbes' årlige liste over verdens rigeste.

En ekstra månedsløn til ansatte

Torsdag oplyste koncernen i en pressemeddelelse, at de for andet år i træk ville give 18.000 af deres medarbejdere en ekstra månedsløn i bonus.

Bestseller begrundede det med, at man havde fået det bedste resultat nogensinde. Men størrelsen af overskuddet blev først offentliggjort fredag.