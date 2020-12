Beslutningen er udskudt: Kræftsyge børn skal ikke til København endnu

For Anders Kühnau har den seneste uge været overvældene på grund af den folkelige modstand, som han næsten vil betegne som et oprør. Noget, han aldrig før har oplevet i sin tid som politiker.

- Jeg tror, det er gået op for dem, at det har en stor værdi for familierne, at behandlingen er tæt på. Det bør man lytte til, siger regionsrådsformanden.

Der er i dag børnekræftafdelinger på universitetshospitalerne i Aalborg, Aarhus og Odense, hvilket tidligere på ugen fik de tre regionsrådsformænd for Region Nord, -Midtjylland og -Syddanmark til at gå sammen i et fælles opråb.

Anders Kühnau kaldte det eksempelvis "københavneri af værste skuffe."