Beruset mand overraskede familie midt i morgenmaden

Manden blev liggende på gulvet, og mens han lå der, ringede familiefaren til politiet, der kort tid efter ankom til stedet.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Ifølge politiet vurderede de den 29-årige mand til at være påvirket af alkohol, og han blev anholdt og sigtet for husfredskrænkelse. Manden anerkendte med det samme og forklarer til politiet, at han var ked af omstændighederne.