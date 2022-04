Beruset mand får beslaglagt sin Volvo

Natten til mandag blev en 59-årig mand taget i at køre spirituskørsel i sin Volvo på Silkeborgvej i Aarhus.

- Det var en rutinemæssig standsning, da manden kørte usikkert. Og han var noget beruset, siger vagtchef Chris Mose fra Østjyllands Politi.

Faktisk var han så beruset, at han blæste politiets alkometer godt op. Ad to omgange viste det, at manden havde en promille på over 2.0.

Farvel til bilen

- Når den er så høj, laver man to udåndingsprøver med to forskellige alkometre med 15 minutter imellem, siger Chris Mose.