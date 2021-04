Bertram og Oskar knokler op til premiere på stor satsning

Instruktøren forklarer, at teatret bruger to skuespillere til hovedrollen, fordi det ville være for hårdt for børn at skulle gå på scenen hver eneste aften:



- Rollen som Charlie er den alt dominerende hovedrolle. Han er med i alle scenerne. Det er en kæmpe rolle for de to drenge, som spiller Charlie, siger Rune David Grue, instruktør på Charlie og Chokoladefabrikken, til TV2 ØSTJYLLAND.