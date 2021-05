Benthe blev forsøgt svindlet af 'politiet'

Manden fortalte, at de havde undersøgt en større sag, og i den forbindelse havde de fundet ud af, at nogen havde optaget et lån på 45.000 kroner i Benthes navn.

Han spurgte ind til Benthe og hendes mands arbejde. Her fortalte hun, at hun arbejdede som sygeplejerske på et vaccinecenter. Til det spurgte han, om det var der, man blev testet.

- Jeg tænkte, enten kender han ikke forskellen på test og vaccine, eller også er han ikke særlig klog, siger Bente Littau.

Hun blev nu for alvor mistænksom og spurgte, om han nu også kom fra politiet. Til det svarede han, at hun bare kunne søge på krak og se at telefonnummeret var det rigtige.