Bekymret mor: Hvorfor skal min datter være hjemme?

I familiens hus i Egå sidder 16-årige Maja Lindholm bag sin skærm. Men det er hverken Netflix, Facebook eller blogs om tøj, der optager hendes opmærksomhed. Det er undervisning. Matematik, dansk, musik.

Hun har det meste af foråret været derhjemme. Hele sommeren havde hun glædet sig til at begynde på en frisk i 2.G. Møde sine klassekammerater og lærere, men sådan blev det ikke.

Da smittetallene begyndte at stige i Aarhus, blev gymnasierne lukket ned, inden de overhovedet nåede at have første skoledag efter sommerferien.

Dybt bekymret mor

Majas mor, Nanna Holm, har med stor bekymring observeret, hvordan hendes datters motivation og livsglæde er dalet som bladene fra træerne om efteråret.

- Det har virkelig slået store, store hak i motivationen. Hun er normalt meget motiveret for at lære, men meningsløsheden stiger, siger hun.

Den 19. august blev restriktionerne i Aarhus forlænget med to uger til 4. september. Det gav Maja to uger mere derhjemme.

Den 16-årige hjemsendte gymnasieelev kan se sin lillebror tage i skole og forældrene køre på arbejde, mens hun selv skal blive derhjemme uden klassekammerater, dårlige sandwiches i kantinen eller fysisk undervisning.

- Vi gør, hvad vi kan for at muntre op som forældre. Men det er sværere, end det har været, fordi der ikke er nogen logik, siger Nanna Holm.

Nanna Holm er mor til 16-årige Maja

Lukket ned - igen

I foråret var gymnasier i hele landet lukket, men efter sommerferien er det kun i Aarhus og coronaramte gymnasier, hvor eleverne ikke må møde op til undervisning.

- Det er svært at se logikken og meningen i det, så det er meget svært at forsøge at give hende motivation, siger Nanna Holm.

Hun frygter, at Maja og hendes klassekammerater risikerer at komme ud af gymnasiet uden nogle af de afgørende kompetencer og viden fra gymnasiet på grund af de lange perioder uden fysisk undervisning.

- Gymnasiet er studieforberedende. Men kan de reelt begå sig på en videregående uddannelse? siger Nanna Holm.

Frygter forlængelse

16-årige Maja deler sin mors bekymringer. Hun glæder sig til at vende tilbage i skole, når restriktionerne bliver løftet den 4. september. Men:

- Jeg er så bange for, at der ikke bliver lyttet til os, siger hun.

Hun mener ligesom sin mor, at kvaliteten af den virtuelle undervisning har så store mangler, at det går udover det faglige niveau.

Blevet et bur

Det lange forår efterfulgt af en sommerferie betyder også, at familiens hjem i dag har ændret karakter for den 16-årige 2.g'er.

- Før kunne jeg bruge vores hjem som frirum og til at afstresse. Nu er det et sted, vi er buret inde, siger Maja Lindholm, der mener, at hun og hendes gymnasievenner bliver ofret, fordi de kan sendes hjem uden at skulle passes af forældre, der må blive hjemme fra arbejde.

16-årige Maja har siddet hjemme i månedsvis

- Det koster ikke samfundet at have os hjemme. Økonomisk er det gratis, men det er på ingen måde gratis for os. Det går udover vores psyke og vores faglige kompetencer, siger hun.

Mandag vil elever fra flere gymnasier strejke fra den virtuelle undervisning. Mandag eftermiddag vil der være en demonstration ved rådhuset.

Borgmester klar med aftale

Borgmester Jacob Bundsgaard skrev lørdag på sin facebookside, at han vil drøfte muligheden for at åbne de aarhusianske gymnasier med Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Jeg synes også, at både 1 g’erne, som endnu ikke har kunnet møde kammerater og lærere fysisk, bringer et betragteligt offer til fællesskabet. 2. og 3. g-eleverne har allerede i foråret været sendt hjem på hjemmeundervisning i månedsvis og har efterhånden modtaget en betragtelig del af deres samlede undervisning fra distancen. Sagt med andre ord, jeg kan godt forstå frustrationen, skriver borgmesteren.

Han forventer til gengæld, at gymnasieeleverne opfører sig eksemplarisk i mellemtiden.

- Hvis i holder volumen på soundboksen nede og passer godt på hinanden. Så vil jeg gøre, hvad jeg kan for, at vi i dialogen med de statslige sundhedsmyndigheder, finder en løsning, så i kan møde ind på jeres gymnasium, skriver borgmesteren på Facebook.

Nanna Holm mener, eleverne skal tilbage i gymnasiet. Hvis en skole får et smittetilfælde kan den enkelte skole lukkes ned. Hun mener videre, at en del af løsningen kan være, at eleverne møder op med en negativ test, når de vender tilbage.