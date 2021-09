Bekymret for udspil: - Vi skal ikke bare fodre hunden med sin egen hale

Som udgangspunkt skal tiden bruges i nytteindsats, hvor der er fokus på at udføre opgaver, der giver en gevinst for lokalområdet. Det kan eksempelvis være ren­- og vedligeholdelse af strande og skove eller renoverings­- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens institutioner og ejendele.

- Et nyttejob er jo nødt til at være et job, der er meningsfuldt. De opgaver, vi synes er så vigtige, at vi løser dem i fællesskab gennem det offentlige, er vi jo allerede i gang med at løse, siger Jacob Bundsgaard.

- Derfor vil de her nyttejobs jo være noget, der ligger udover det, og det kan altså være rigtig svært at finde. Derfor kan jeg være lidt bekymret for, om det her kommer til at løse nogle opgaver, som andre allerede løser i dag, og så er vi jo lige vidt.

Nyttejobs virker ikke

I stedet for at sende borgere med integrationsbehov, der modtager offentlige ydelser i nyttejobs, peger Jacob Bundsgaard på, at der er behov for en mere målrettet indsats.

- Det her er jo folk, der har gået mange år på kontanthjælp, og som typisk har mange andre udfordringer end at stå og mangle et arbejde. Det kan være folk, der taler dårligt dansk og folk, der har forskellige psykiske eller sociale problemer, siger han.