Beboere vækket af skud: Kugle stoppet af stueplante

- Potteplanten er med til at stoppe kuglen, fortæller beboeren, der ønsker at være anonym.

Ikke mål for skud

Beboeren i huset fortæller, at skudepisoden er foregået ude foran deres hus, men lægger vægt på, at det er et vådeskud, der er gået igennem ruden, og de altså intet har med sagen at gøre.

- Vi var ikke et mål, det har intet med os at gøre. Det er vigtigt for mig at sige, at det her ikke gør mig bange. Vi føler os helt trygge, siger beboeren i huset til TV2 Østjylland.

Gerningsmanden er ikke fundet, og beboeren vil ikke gisne om, hvem der kan være involveret.

- Vi skal lade politiet arbejde og finde ud af, hvad det her handler om.

Nabo rystet

I nabohuset bor en kvinde, som TV2 Østjylland også har talt med. Hun vågnede omkring 01.34 til lyden af flere høje lyde.

- Jeg vågnede og fik et chok, siger hun.



Hun er rystet over, at en kugle ramt i ruden hos hendes naboer.

- Tanken er væmmelig, siger naboen.