Drabet har skabt utryghed i lokalområdet, og derfor gik beboerne i området fredag aften i fakkeltog.

- Folk er bange for at gå udenfor. Både unge og gamle er i højeste alarmberedskab. Vi er nødt til at gøre noget ved det, for det skal være et fredeligt og roligt kvarter, hvor alle er trygge, lød det forud for aftenen fra initiativtager Anne Sølvbjærg.