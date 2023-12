Beboer kom til skade: Sprang ud af vindue ved brand

Østjyllands Brandvæsen rykkede onsdag klokken 04.05 ud til en melding om brand på forsorgshjemmet Flexbo, Gøteborg Allé i det nordlige Aarhus.

Her var gået ild i en mikrobølgeovn, og det skabte hos nogle beboere lidt panik, fortæller operationschef Anders Brix Christensen fra Østjyllands Brandvæsen.

- En beboer valgte at springe ud igennem et vindue, selv om branden ikke var så voldsom, at det var nødvendigt. Vedkommende fik nogle overfladiske skrammer og rifter fra glasset, siger Anders Brix Christensen.

- Branden tog os fem minutter at få slukket, hvorefter vi luftede ud og overdrog bygningen til Aarhus Kommune, der nu skal finde ud af, hvad der skal ske. Der er nogle skader på bygningen.