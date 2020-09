Barnebarn: Skjulte optagelser er det bedste, vi har gjort

Else Marie Larsen blev udsat for uværdig behandling på Kongsgården. Optagelserne satte gang i en stor debat Foto: TV2

- Det er den bedste beslutning, vi har taget i familien.

Sådan lyder der fra Charlotte Ahm, da snakken falder på familiens valg om at lade TV 2 opsætte skjulte kameraer i hendes demente farmor Else Marie Larsens lejlighed på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Kameraer, der endte med at afsløre omfattende plejesvigt på stedet, og som blandt andet dokumenterede, hvordan 90-årige Else Marie Larsen i syv minutter hang i en lift over sin seng og blev beordret til at lave afføring, mens hun klagede over smerter.

Udtalelsen fra barnebarnet kommer, i forbindelse med at sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) torsdag var indkaldt i samråd på Christiansborg. Mødet handlede om værdighed og svigt i ældreplejen og tog udgangspunkt i netop de skjulte optagelser, som TV 2 offentliggjorde tidligere i år.

På samrådet faldt snakken gentagne gange på de pårørende til plejehjemsbeboere, og hvor de skal gå hen, hvis de oplever kritisable forhold på de enkelte plejehjem.

'De løber panden mod en mur'

I dag er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal tage imod henvendelser om bekymringer. Men det system skal ifølge sundheds- og ældreministeren "opgraderes og gøres mere tilgængeligt", så de pårørende i højere grad bliver mødt i deres bekymringer.

- De løber panden mod en mur, sagde Magnus Heunicke om de pårørendes opråb.

Jeg kan ikke forstå, at kommunen ikke har taget os alvorligt fra starten Charlotte Ahm, barnebarn til Else Marie Larsen

Hvordan opgraderingen af ordningen konkret skal foregå, fremgik ikke af samrådet. I stedet henviste Magnus Heunicke til, at det blandt andet skal diskuteres på det topmøde, regeringen har indkaldt til i efteråret.

Havde råbt op i tre år

Else Marie Larsens pårørende - heriblandt Charlotte Ahm - er nogle af dem, der flere gange har ramt den mur, som sundheds- og ældreministeren pegede på ved torsdagens samråd.

I 2019 henvendte de sig til TV 2, fordi de frygtede, at deres mor og bedstemor blev udsat for massive omsorgssvigt på Kongsgården, hvor hun boede.

Forinden havde de i tre år råbt op om kritisable forhold på plejehjemmet. Blandt andet har familien luftet deres bekymringer på adskillige møder med plejehjemmet og repræsentanter fra forvaltningen i Aarhus Kommune.

- Jeg kan ikke forstå, at vi, når vi har kæmpet i tre år, til sidst er nødt til at gå til TV 2. Jeg kan ikke forstå, at kommunen ikke har taget os alvorligt fra starten af, siger Charlotte Ahm.

For at dokumentere forholdene, som familien oplevede på plejehjemmet, foretog TV 2 efter aftale med familien skjulte optagelser i Else Marie Larsens lejlighed på plejehjemmet.

SAGEN OM ’PLEJEHJEMMENE BAG FACADEN’ I TV 2-dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden' ser man via skjult kamera, hvordan livet er for Else og Niels. De er begge er 90 år, lider af demens og bor på hver sit plejehjem.

I de 16 dage kameraerne rullede, var der eksempler på flere kritisable forhold, som af førende eksperter inden for ældrepleje beskrives som både "umenneskelige" og "sundhedsskadelige".

Derfor har der siden premieren været debat om, hvordan vi behandler vores ældre.

Omplaceringer og fyringer

De skjulte optagelser blev en del af den omdiskuterede dokumentarudsendelse 'Plejehjemmene bag facaden' om forholdene for to demenssyge borgere på to plejehjem i Danmark - Kongsgården i Aarhus og Huset Nyvang i Randers.

Den affødte hurtigt stor debat om og kritik af ældreplejen i landet. Episoderne på de skjulte optagelser gjorde blandt andet sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) "rasende", mens de af faglige personer blev kaldt både ”uværdige” og ”umenneskelige”.

Sagen har da også fået konsekvenser i Aarhus Kommune. Allerede i foråret blev 13 ansatte på Kongsgården kaldt til tjenstlig samtale, mens flere af dem efterfølgende er blevet fyret, flyttet eller sendt til opkvalificering.

Kommunen har tidligere meddelt, at de vil ændre organisationen på sundheds- og ældreområdet som følge af TV 2s afdækning af plejesvigt.