Barnebarn glæder sig over tiltale: En sejr for alle ældre mennesker

Charlotte Ahm har ikke noget behov for at se nogen komme i fængsel. Hun håber i stedet, sagen får betydning på et større plan.

- Så længe der bliver sat et stempel på, at det ikke er en okay opførsel. Og det viser, at man kan blive straffet for at behandle nogen sådan her, siger hun.

I TV 2s dokumentar ser man plejerne pakke Else Marie Larsen ind i tæpper og køre hende ud til de andre beboere, der sidder til Halloween-fest, selvom hun har afføring i sin ble.

I et andet klip hejser plejerne 90-årige Else Marie Larsen op i en loftlift for at få hende til at lave afføring, selvom hun klager over smerter ved at hænge i liften.

- Da vi gik ind i det her, var det først og fremmest for at redde min farmor fra det her helvede. Men vi vidste godt, at hun ikke var det eneste tilfælde. Så det handlede også om at råbe op i systemet, og der er ikke nogen ældre mennesker, der skal finde sig det, siger Charlotte Ahm.