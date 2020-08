Barejer om åbningstider: - Det er en rutsjebanetur

Restaurant-, bar- og caféejere i Aarhus og Silkeborg kommuner nåede knap nok at få nyheden om, at de måtte forlænge åbningstiden fra 24 til 02, før de måtte sande, at det alligevel ikke bliver aktuelt.

De to østjyske byer bliver nemlig undtaget fra en ny bekendtgørelse, der skal give restaurationer lov til at holde åbent til klokken 02 i stedet for 24, og det skaber forvirring.

- Først må vi ikke åbne, så må vi, så må vi åbne til 02, og så må vi ikke alligevel. Det er efterhånden en rutsjebanetur, siger medejer af Clemens Bar i Aarhus, Mads Krigslund, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sundhedsministeriet oplyser til TV2 og TV2 ØSTJYLLAND, at tilbagetrækningen af åbningstiderne er en konsekvens af den store, lokale smittespredning.

- Vi bakker selvfølgelig op om myndighederne, og hvis de mener, det er uforsvarligt, så er det den holdning, vi accepterer, siger han.

Vi har brug for at få dækket vores udgifter, lyder det fra Mads Krigslund.

Enormt forkert og enormt udansk

Mads Krigslund fortæller, at Clemens Bar ikke åbner op, før der bliver givet grønt lys fra myndighederne.

- Vi udviser selvfølgelig samfundssind og åbner ikke op, før det kan forsvares - både sundhedsmæssigt og ud fra et økonomiskaspekt, siger han.

Han mener dog samtidig, at der nu er gået så længe, at der er behov for nogle nye hjælpepakker.

- Vi har brug for at få dækket vores udgifter. Det er enormt forkert og udansk, at man tvangslukker en branche og så ikke holder en hånd under forretningerne, siger han.

Fortsat lukket på fuld tid

Den midlertidig lukning har haft store konsekvenser, og en forlængelse af åbningstiderne havde betydet, at de kunne åbne op for gæster lidt efter lidt.

- Vi har haft lukket siden marts, og vi holder fortsat lukket. Med en forlængelse af åbningstiderne kunne vi åbne op for nogle af vores mindre forretninger, men det er ikke længere en mulighed, siger han og fortsætter:

- Det kommer til at koste en hulens masse penge. Hvis der ikke gøres noget ved det her, så er det en langsom død for alle i branchen.