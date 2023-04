Banebrydende: Vestas udvikler hemmelig opskrift

Det er "banebrydende", lyder det ifølge Mie Elholm Birkbak. Hun er innovationsspecialist i Vestas på hovedkvarteret i Aarhus og har været med til at udvikle den nye metode.

- Det banebrydende er, at vi er lykkedes med at låse op for epoxylimen. Vi kan for første gang skille komponenterne ad i en grad, der gør det muligt at få adgang til de rene materialefraktioner, siger hun ifølge hjemmesiden.

Det er ifølge specialisten "en hemmelig opskrift", der ligger bag den nye metode.

- Den hemmelige opskrift er, at vi kan adskille epoxyen helt ned på molekylærniveau.

- Det betyder, at molekylerne svarer til de byggesten, som vi brugte, da vingematerialet i sin tid blev produceret.

- Dermed åbner metoden op for, at vi kan lave et cirkulært materiale af epoxyen og bruge den til at bygge nye vindmøllevinger, siger Mie Elholm Birkbak.

Den nyudviklede metode til genanvendelse af møllevinger er ikke specielt energikrævende og baserer sig på "gængse materialer".

- Det er vigtigt, at det ikke koster en masse energi, fordi det skal være rentabelt ud fra et bæredygtigt og økonomisk perspektiv, så det hurtigt kan komme ud og leve i industrien, siger Mie Elholm Birkbak.

Går ind for forbud

Metoden kan anvendes både på fremtidige møllevinger og på dem, der allerede er havnet på lossepladsen.

Vestas ser store perspektiver i den nye metode og går ind for et forbud mod at sende møllevinger på lossepladsen fra 2025.

Brancheorganisationen Wind Europe anslår, at 25.000 ton vindmølleaffald årligt skal skrottes fra år 2025.