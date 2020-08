Bandemedlem får stor strafrabat i landsretten

Efter at have anket dommen har Vestre Landsret mandag frifundet 26-årige Mohammed El Souki, som er den ene af to dømte bandemedlemmer i sagen.

I Retten i Aarhus fik Mohammed El Souki en dom på otte års fængsel og opholdsforbud i Aarhus V og Brabrand.

Frifundet i ét forhold

Men landsretten frifinder ham for i 2018 at have påkørt en bil på Dortesvej i det vestlige Aarhus og for at have overfaldet to mænd i bilen med våben. Der blev affyret skud, og en 22-årig mand blev ramt i foden.

De otte års fængsel i byretten var en samlet straf for to overfald.

I landsretten er Mohammed El Souki fortsat dømt for det andet overfald, som skete tilbage i 2017. Det koster ham to år og tre måneders fængsel.

Da han har siddet varetægtsfængslet i to år og fire måneder på nuværende tidspunkt, er han ifølge sin forsvarsadvokat Peter Secher blevet løsladt efter dommen.

Den anden dømte i sagen, 29-årige Abdallah Ali Ismail, fik i byretten en dom på seks års fængsel og et opholdsforbud i Brabrand og Aarhus V. Den dom har landsretten stadfæstet.

Forbud mod at være i Aarhus

Selv om Mohammed El Souki er frifundet i sagen om overfald og påkørsel, må ingen af dem opholde sig i Aarhus V, Aarhus C eller i Brabrand de næste seks år.

Begge dømte mænd tilhører ifølge politiet den såkaldte Brabrand-gruppe.

/ritzau/