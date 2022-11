Balladen om Aarhus Sail Event fortsætter

Det interne opgør blandt aktionærerne i Aarhus Sail Event kører videre, og flere af de mindre aktionærer, står nu frem og fortæller, at de føler sig ført bag lyset af selskabets tidligere direktører.

Ifølge de tidligere direktører og hovedaktionærer i selskabet, Lars Hede og Niels Ravn, bunder uenigheden i deres ønske om at udvide selskabet med flere skibe.

- Det fremlagde vi for vores småaktionærer, men der var ikke opbakning til at gældsætte os for at købe et større skib, sagde Lars Hede til TV2 ØSTJYLLAND i en artikel søndag.

Men siden har historien taget en ny drejning.

Svenn Dam er tidligere rådgiver for Aarhus Sail Event, men blev fyret i sommer og er nu talsmand for mindretalsaktionæren Fjordtours. Han har kontaktet TV2 ØSTJYLLAND efter at have læst artiklen. Svenn Dam erkender, at der uenighed blandt aktionærerne, men tegner et andet billede af, hvad der foregået i selskabet det seneste halve år.

Ville ikke skyde flere penge i projektet

Omdrejningspunktet for uenighederne er en generalforsamling i Aarhus Sail Event 24. maj i år.

Her fremlagde Lars Hede og Niels Ravn deres ønske om at udvide selskabet og købe flere skibe.

- Mindretalsaktionærerne gav udtryk for, at de ikke kunne løfte økonomien, men alle var positive over for en udvidelse af skibskapaciteten, og Niels og Lars fik til opgave at undersøge mulighederne. Samtidig lovede de at orientere om processen løbende, siger Svenn Dam.