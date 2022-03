Bakken Bears vinder første slag i europæisk kvartfinale

Egentlig var det slet ikke meningen, at Bakken skulle spille flere europæiske kampe i indeværende sæson, men det ændrede Ruslands invasion af Ukraine på.

Den russiske klub Avtodor Saratov blev smidt ud af turneringen efter ellers at have vundet den gruppe, hvor Bakken måtte nøjes med tredjepladsen.

- Vi var heldige at få muligheden for at spille kampen, og så måtte vi forsøge at gribe muligheden.

- Vi ved nu, hvad udgangspunktet er, så vi kan tage til Rumænien med et mål om at komme tilbage her til hallen og spille endnu en europæisk kamp, siger Bakken-topscorer Marvelle Harris i en pressemeddelelse efter kampen.

Harris scorede 27 point i opgøret.

Der er returkamp mellem Bakken og Oradea onsdag i næste uge. I tilfælde af rumænsk sejr på to point, går kampen i overtid.