Bager hæver priserne, og metoden får kun opbakning

Tillægget er på to kroner for et køb på 0-49 kroner, seks kroner ved et køb for 50-149 kroner og ni kroner ved et køb for 150 og over.

Det kommer ikke til at dække det hele, men det er bedre med lidt end med intet, lyder det fra bagermesteren.

- Jeg er ikke bange for at miste kunder. Vi vil bare fortsætter med at have fokus på det, vi producerer, så vi kan blive ved med at tilfredsstille dem, siger Thomas R. Olesen.

Og ud fra kommentarsporet at tolke, har han da heller ikke noget at frygte.

Flere steder må erhvervsdrivende hæve priserne, slukke lyset eller sænke temperaturerne, men for mange er det ikke nok, og de må lukke.