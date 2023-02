Bager fejrer 100 års fødselsdag - og lukker

- Det her er en stor dag, efter min far startede for 100 år siden. Det har vi glædet os meget til at fejre, siger den 79-årige bager Charles Kristensen.

Onsdag fyldte Harlev Bageri 100 år. Bageriet har været i Charles Kristensens hænder siden 1967, hvor han overtog det fra sin far.

Og to år senere fik han ægtefællen Connie Kristensen med ombord.

- Der er sket meget i løbet af årene. Men det har været en dejlig udvikling, synes jeg. I dag køber kunderne grovbrød og hjemmelavet rugbrød, hvilket der ikke var så meget af tidligere, fortæller Connie Kristensen.