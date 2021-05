Avis: Eventmand fik 1,5 million til 30 minutters koncert med én sang

Vil ikke udtale sig

Slots- og Kulturstyrelsen bekræfter over for Ekstra Bladet, at man undersøger sagen, da der opstået tvivl om, hvorvidt pengene er brugt efter bogen.

Ifølge avisens oplysninger har Peter Bindner nægtet at udlevere sit regnskab for koncerterne før tid, og han kommunikerer angiveligt nu kun gennem sin advokat. Han har ikke ønsket at kommentere Ekstra Bladets artikel.