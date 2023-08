Asfaltarbejde giver tæt trafik på udfaldsvej

Skal du ud af Aarhus tirsdag aften, er det frem med tålmodigheden. I hvert fald hvis du befinder dig på Randersvej.

Første etape af et asfaltarbejde er begyndt her til aften klokken 18 på strækningen fra Skejbygårdsvej og ud af byen. Det fremgår af en SMS sendt fra firmaet Colas, der står for arbejdet.

Frem til klokken 05 onsdag morgen vil den pågældende strækning være spærret, og bilister på vej ud af byen sendes ad en omkørsel. Det giver først på aftenen ekstra lang køretid på strækningen.