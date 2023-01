Asbjørn legede pige som barn - nu er han hverken mand eller kvinde

Derfor bruger han nu sin musik til at give unge det mod, han ikke altid selv havde som teenager.



Vil overkomme frygten

For Asbjørn Toftdahl vil ikke være en mand. Der er noget dovent over at være mand, samtidig med at magt og vold ofte sættes i forbindelse med kønnet, fortæller han.

Han vil heller ikke være en kvinde. I hvert fald ikke hvis det betyder, at man skal kæmpe med næb og klør hver eneste dag for at være sig selv.

- Jeg forsøger at overkomme min egen frygt for at være mig selv, siger Asbjørn Toftdahl.