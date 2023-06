Asbest har truet fast stoppested på studenter-kørslen

- Kælderen har været ramt af asbest, som vi har brugt tid på at få bugt med. Vi har fået svar på alle de fysiske prøver, hvor der ikke har været noget at komme efter siden saneringen, og i dag får vi så svar på en luftprøve, der skal vise, om der fortsat er asbestpartikler i lokalet, siger Henrik Kjærsgaard.

Men - nu er der efter alt at dømme godt nyt, fortæller Henrik Kjærsgaard til TV2 Østjylland. Han er teamleder i den tekniske afdeling hos Aarhus Kommune og blandt andet ansvarlig for den ende af rådhusets kælder, hvor al teknikken til Agnete og Havmanden sidder.

Springvandet er nemlig for mange studenter et fast stop på ruten, når de fejrer eksamen og tager rundt på studenterkørsel. Så bliver der badet i vandet, skålet og sunget omkring skulpturen, mens forbipasserende betragter forestillingen.

Det har mange undret sig over, og nogen har sikkert frygtet, at der ikke ville være vand i bassinet, når studenterne springer ud her sidst på måneden.

Bronzeskulpturen er lavet af billedhuggeren Johannes C. Bjerg i 1941 som en gave fra Carlsbergfondet og Aarhus Belysningsvæsen til hele byen, og planen var oprindeligt, at den skulle stå ved siden af badeanstalten Spanien.

- Er svaret på den prøve negativt og altså dermed positivt for os, jamen, så er vi klar til at fylde vand i bassinet igen, tænde for filtre og pumper. Så er det hele kørende senest torsdag ved middagstid. Det er min klare forventning.

Kommunen valgte i kølvandet på krigen i Ukraine og energikrisen at slukke for springvandet, ligesom belysningen på rådhustårnet har været sparet væk og slukket i en periode.

Nu er det så på tide at få gang i det hele igen.

Skumbad bekæmpes effektivt

Dermed er der også mulighed for at se et "fænomen", der næsten er lige så sikkert som studenternes stop ved springvandet. Hvert eneste år sker det nemlig, at nogen fornøjer sig med at smide sæbe i vandet, så Agnete og Havmanden bliver omgivet af et stort hav af bobler.