Arvestykker røg i skraldespanden: Søren turde ikke tage chancen

Søren Stilling spiste af det i slutningen af 80'erne, da han selv var barn. De små tallerkener med brune kaniner og kopperne med elefanter. Nu var han selv blevet far til en lille dreng, og det virkede som en sød idé at lade sønnen, Niels, bruge det samme porcelæn. Men så begyndte Søren Stilling at google, om der egentlig var noget at være særligt opmærksom på i forhold til gammelt porcelæn. Han havde hørt om, hvordan gammelt legetøj af plastik ikke altid lever op til standarderne i dag, når det gælder skadelige stoffer brugt i fremstillingen. - Det var ikke helt nemt at blive klog på, men jeg fandt frem til en britisk undersøgelse, hvor nogen havde set nærmere på, hvad der findes i sådan noget køkkentøj, siger 37-årige Søren Stilling til TV2 Østjylland. - Forskerne bag undersøgelsen konkluderede blandt andet, at noget af det undersøgte porcelæn indeholdt skadelige stoffer 800-900 gange over den nuværende grænseværdi. Eksempelvis arsen. Hvis man antager, at det er skidt, hvis noget er over grænseværdien, så er 800-900 gange over jo "Tjernobyl-agtigt". Det virker helt sindssygt, siger Søren Stilling.

Han endte med at smide det gamle arvesølv i form af porcelænstallerkner og kopperne ud, da ingen andre i familien ønskede at overtage det. - Det er selvfølgelig ærgerligt at skille sig af med det, men vi har som forældre ikke lyst til at tage nogen chancer med den slags her, når det gælder for børns sundhed, siger Søren Stilling. Tænk dig om, men lad være med at gå i panik Ifølge Fødevarestyrelsens anbefalinger bør man bruge keramiske genstande som porcelæn uden tungmetaller som bly og cadmium, der ofte kan være i den glasur på keramikken, der bliver brugt til at fastholde formen på genstanden under brændingen.

Cadmium og bly De mest kritiske sundhedsmæssige effekter af bly er påvirkninger af centralnervesystemets udvikling. Herunder evnen til at lære og huske. Videnskabelige undersøgelser tyder på, at små børn er mest følsomme. Cadmium kan skade nyrerne og er forbundet med en øget risiko for udvikling af kræft. Nogle genstande er fremstillet til udelukkende at stå til pynt på eksempelvis en reol. Sådan en genstand skal mærkes med eksempelvis teksten "Bør ikke bruges til mad- eller drikkevarer". Kilde: Fødevarestyrelsen

TV2 Østjylland har kontaktet Max Hansen, der er seniorrådgiver ved DTU Fødevareinstituttet. Han er med i forskningsgruppen, hvor de undersøger genmodificerede organismer og laver kemiske risikovurderinger, så han kender godt til den frygt, forbrugere som Søren Stilling kan have, når det gælder såkaldte fødevarekontaktmaterialer.

- Man har været bevidst om potentielt skadelige stoffer i fødevarer siden 1950'erne. Se bare på, hvor meget vi har talt om forurening med PFAS de senere år, og inden da snakkede vi om kviksølv og bly. Det er ikke nyt, at man finder ud af, at noget fra fortiden har en anden standard end det, der bliver produceret i dag, siger Max Hansen, der udtaler sig generelt og ikke om det porcelæn, Søren Stilling fik til sin søn. - Arbejdet med at kortlægge, hvor mange og hvilke kemikalier, der kan overføres fra emballage, kopper, bestik og tallerkener er blevet mere systematiseret de senere år, og der er generelt godt styr på det med nye produkter. Det er mere begrænset, hvad vi ved om afsmitningen fra de ældre produkter, men det er jo ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de er farlige, så lad være med at gå i panik, siger Max Hansen. Lad det stå til pynt, hvis du er utryg Hans gode råd til dem, der måtte være bekymrede er, at man simpelthen lader være med at tage chancen, hvis man ikke føler sig sikker. Så lad de flotte krystalglas eller karaflerne fra turen til Tjekkiet eller Grækenland stå til pynt på hylden eller i barskabet.

