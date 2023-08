Arlas overskud skrumper trods højere omsætning

Selv om priserne på mælkeprodukter lå højt i foråret, var det ikke tilstrækkeligt til at øge overskuddet i mejerikoncernen Arla.

Regnskabet for første halvår 2023 viser således et nettoresultat på 103 millioner euro, svarende til 1,5 procent af omsætningen.

Det er halv så meget som året før, hvor overskuddet lød på 3,0 procent af omsætningen.

Arla gennemførte ellers en række prisstigninger i foråret, som resulterede i en omsætning på syv milliarder euro, svarende til en stigning på 11 procent i forhold til samme periode sidste år.

Ejer af mælkebønder

Forbrugerne, der også har mærket de stigende priser på mange andre varer, søgte i højere grad mod billigere produkter.

- I løbet af første halvår af 2023 oplevede vi fortsat et inflationspres, der resulterede i, at forbrugerne bevægede sig mod discountkanaler og private label-produkter, hvilket lagde et pres på vores brandede produkter, siger Arlas CFO, Torben Dahl Nyholm, i en kommentar til regnskabet.

Arla er et andelsselskab, der er ejet af mælkebønderne i fællesskab.

De kunne i årets første seks måneder se den gennemsnitlige Arla-indtjening, som er et udtryk for den værdi, der bliver skabt af et kilo ejermælk, stige med 0,1 eurocent, når man sammenligner med første halvår 2022.