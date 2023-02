Arla vil skære på økologisk mælk

Ifølge netmediet Økologisk Nu, som er drevet af foreningen Økologisk Landsforening, har Arla holdt møder med økologiske landsmænd for at overtale dem til at blive konventionelle.

Peder Tuborgh, som er administrerende direktør hos Arla, siger til mediet, at der bliver produceret for meget økologisk mælk i dag.

Derfor er Arla med hovedsæde i Viby Jylland klar til at rette op på ubalancen ved at sige farvel til omkring 50 økologer og 100 millioner kilo mælk i Danmark og Sverige ifølge Økologisk Nu.

Han kommenterer ikke, om Arla har holdt møder med økologerne. Men han kalder nedjusteringen udramatisk, fordi den skal ske af frivillighedens vej.

- Justeringen skal sikre, at der bliver en bedre balance mellem indvejningen og efterspørgslen, og det betyder formentlig, at de økologer, der bliver tilbage, kan se frem til en bedre afregning, siger Peder Tuborgh til Økologisk Nu.

Fortsat øko-fokus

Han understreger samtidig, at Arla stadig har fokus på økologi. Nedjusteringen ændrer ikke på, at virksomhedens langsigtede strategi er, at økologien skal spille en vigtig rolle, lyder det.

Han siger også til mediet, at Arla stadig vil være det største økologiske mejeri i verden efter nedjusteringen.

Peder Tuborgh mener, at det er vanskeligt at forudsige markedsudviklingen. Men bliver efterspørgslen større igen, vil Arla justere til den tid ifølge topchefen.

Peder Tuborgh forventer dog tidligst vækst i det økologiske salg i 2024.

De landmænd, som ikke længere vil være økologer, vil få tilbudt at levere mælk, som er produceret konventionelt, til Arla.

Arlas omsætning voksede i 2022 med hele 23 procent til 103 milliarder kroner. Væksten var stort set udelukkende drevet af prisstigninger.

Det viste koncernens årsregnskab torsdag morgen.

Ritzau forsøger at få en uddybende kommentar til nedjusteringerne fra Arla.