Antonsen melder DM-afbud: Forbund overvejer konsekvenser

Heller ikke Rasmus Gemke, der oprindeligt var tredjeseedet til DM, stiller op. Han har for nylig været smittet med coronavirus og er endnu ikke klar til kamp.

Badminton Danmark slår fast, at man anerkender, at Antonsen og Axelsen har behov for at komme ovenpå efter OL-strabadserne. Alligevel kan direktør Bo Jensen ikke skjule sin skuffelse.

- Det skaber også en række udfordringer for Badminton Danmark og vores samarbejdspartnere, når spillerne ikke overholder deres kontraktlige forpligtelser i forhold til deres deltagelse i for eksempel DM, hvor et afbud skal suppleres med en lægefaglig vurdering.

- I den her situation er det spillernes egen vurdering, og det gør det svært for både dem og os at forholde sig til.