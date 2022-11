Antenneforening tror ikke på Stofa: - Det er et trick

Antenneforeningen Aarhus giver dog ikke meget for udmeldingen. Michael Jakobsen, der er direktør for Vios, foreningens nyoprettede selskab, mener, udmeldingen fra Stofa kun er givet for at lægge pres på antenneforeningens medlemmer.

- Stofa ved godt, at det er et gammelt tilbud, de går ud med, som ikke kan lade sig gøre nu. Det er et trick for at presse og skaber kun mere forvirring. Det er en ærgerlig tilgang, siger Michael Jakobsen.

88 millioner for at købe Stofa ud

Parternes strid begyndte tidligere på året, da voldgiftsretten slog fast, at antenneforeningen kunne købe Stofa ud af det fælles anlæg for 88 millioner kroner.

Ifølge foreningens advokat, Torkil Høg, inviterede antenneforeningen efterfølgende Stofa til et møde den 23. september i et forsøg på at finde fælles fodslag efter voldgiftsrettens afgørelse.

- Det var antenneforeningen, der rakte ud til Stofa efter voldgiftssagen, hvor retten slog fast, at prisen på det fællesejede net var langt lavere end det, Stofa havde forlangt. Antenneforeningen ville gerne have fundet en løsning, hvor Stofa fortsat kunne være internetleverandør, men Stofa afslog antenneforeningens tilbud på stedet, siger Torkil Høg.

Ifølge Lise Bering, direktør for salg og produkter hos Stofa, har der over en årelang periode løbende været forhandlinger.

- I forbindelse med antenneforeningens endelige bekræftelse af, at de ville udnytte køberetten til anlægget, åbnede antenneforeningen op for en for en dialog, og det svarede vi naturligvis positivt på. Begge parter har løbende rakt ud til hinanden.

- Og der har været en drøftelse om at fortsætte med samarbejdet om både TV og bredbånd, men vi så aldrig de kommercielle vilkår og heller ikke den konkrete tekniske løsning, siger Lise Bering.

Stofa afviste forhandlingsrum

Antenneforeningen Aarhus fortæller, at den foreslog Stofa en aftale om at skabe et forhandlingsrum indtil den 1. februar 2023. I den model ville Stofa skulle betale et beløb for at bruge anlægget fra 1. december, som er den dato, det fællesejede net bliver overdraget til antenneforeningen, efter Stofa er blevet købt ud for 88 millioner kroner.

- Det ville give medlemmerne mere tid til at omstille sig, og det ville give tid til at kunne forhandle en aftale på plads med Stofa om at kunne fortsætte som leverandør af bredbånd på lige vilkår med andre udbydere. Men det afslog Stofa desværre, siger Michael Jakobsen, direktør i Vios.