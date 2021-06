Anonym klage sætter gang i omfattende undersøgelse om krænkelser på Aros

Bestyrelsen har hyret konsulentfirmaet Crecea til at lave undersøgelsen, som skal afdække det psykiske arbejdsmiljø på Aros, og et eventuelt krænkelsesmiljø.

I den forbindelse udvalgte Crecea i maj 30 ansatte til interviews af halvanden times varighed. De resterende medarbejdere kunne kontakte Crecea for at få en interviewaftale, hvis de ville.

I interviewene er følgende otte emner blevet gennemgået, oplyser Carsten Fode.

Kerneopgaven

Organisering af arbejdet

Kommunikation, feedback og omgangstone

Samarbejde og håndtering af konflikter

Krænkende handlinger

Stress og krav i arbejdet

Ledelse

Udviklingsønsker







Det fremgår også af det interne brev til medarbejderne, som TV2 ØSTJYLLAND har fået tilsendt.



- Der er aldrig kommet nogen til mig med henvendelser

TV2 ØSTJYLLAND ville gerne talt med medarbejdernes tillidsrepræsentant, Thomas Rasmussen, men det har ikke været muligt.

- Så længe medarbejderundersøgelsen er under udarbejdelse, har vi ikke mulighed for at udtale os. Mens processen er i gang, henviser vi til bestyrelsesformand Carsten Fode, skriver presse- og kommunikationsmedarbejder, Jens Henrik Daugaard, til TV2 ØSTJYLLAND som svar på vores henvendelse om et interview med Thomas Rasmussen.

Med samme begrundelse har det heller ikke været muligt at få et interview med muserumsdirektør Erlend G. Høyersten, der har været direktør for museet siden januar 2014.