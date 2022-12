Anne Sofie fletter julehjerter hele året: - Nogle synes, det er underligt

For flettemetoden kan bruges til meget andet end hjerter.

- På det seneste gør jeg mere ud af at lave nogle specielle med dyr, og det kræver lidt mere tid at designe, hvordan de skal se ud og få dem til at passe sammen, siger Anne Sofie Sønderby.



Kæresten er ikke overbevist

Det er også blevet en mission for Anne Sofie Sønderby at udbrede kunsten at flette. For alle kan med lidt hjælp, mener hun.

- Jeg er helt chokeret over, at der er mange, der aldrig har prøvet at flette et julehjerte. Hjerterne gemmer man tit modsat en mussetrappe eller en guirlande, så de kan noget særligt, siger fletteentusiasten.