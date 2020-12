Anne og Amalie trodser mørke og kulde: - De gør en ekstra indsats

Det er mørkt udenfor. Koldt er det også. Og der er forsat længe tid, den digitale skoleklokke ringer.

Selvom Amalie Guldbæk Aarup og Anne Ladefoged Andersen kunne vende sig rundt i sengen og forlænge luren en smule, står de op for at hjælpe de yngre elever på Skødstrup Skole sikkert over vejene.



- Så er det nemmere for børnene at komme over vejen, for det kan godt være lidt svært for de yngste at orientere sig i trafikken, når der kommer lastbiler og busser, siger Amalie Guldbæk Aarup fra 8. klasse på Skødstrup Skole.