Anne fandt politisk budskab på sin cykel: - Det er tonedøvt

Valgkampen er i fuld sving, og selvom det ikke før lørdag er tilladt at hænge plakater op, så er de politiske budskaber at finde andre steder.

Allerede onsdag fandt Anne Brændbyge et sådant på sin cykel. Sadlen havde nemlig fået et cover med følgende besked: "Få råd til en bil - Stem på Alex Vanopslagh".

- Jeg tænkte: "Det er løgn". Hvilken kampagnemedarbejder har fået lov til at køre med den? Den her ordlyd sætter lighedstegn mellem at være økonomisk klemt og køre på cykel. Det er så tonedøvt, at det burde været stoppet, siger Anne Brændbyge.

Misforstået

Hendes cykel holdt parkeret ved hendes arbejdsplads Cabi på Åboulevarden i Aarhus. Alle andre cykler i rækken havde også fået samme cover.

- Hvem er det, de tænker, de taler til? I hvert fald ikke mig. De har fuldstændig misforstået mig. Og langt de fleste af os, som arbejder i den her bygning, mener hun.

- Er der nogen, der ikke har forstået i 2022, at vi cykler i Aarhus? Der er så mange gode grunde til at cykle på arbejde. Dels er det sundt, dels er det bedre for miljøet, og så er det vigtigt at vise børn, at man skal cykle i det omfang, man kan.

Episk fejlskud

Hun kalder kampagnen for "et episk fejlskud".

- Hvis man vil provokationen, så kunne man have gjort det meget bedre end det her. Det fik mig ikke til at grine og er bare dumt, siger Anne Brændbyge.