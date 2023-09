Anne får andres afføring sprøjtet op i sin tarm: - Det giver mig bedre livskvalitet

- Ofte kaster jeg op, fordi jeg har mad, der har ligget der længe i maven, og jeg får det rigtig ubehageligt. Jeg bliver hurtigt træt, fordi jeg skal kapere at have kvalme og være utilpas. Nogle gange skal jeg mange gange på toilet, og andre gange kan jeg slet ikke komme af med det, forklarer Anne Lundin.

Anne Lundin lider af en alvorlig nerveskade i mavetarmsystemet, hvilket betyder, at hun har svært ved at fordøje maden. Det resulterer enten i alvorlig ophobning i maven med jævnlig opkastning til følge og diarré.

- Jeg har noget, jeg kalder safe foods, som jeg prøver at holde mig til i dårlige perioder. Sådan noget som en smoothie eller lyst brød bare med smør, som er let at nedbryde, og alligevel virker det ikke altid helt alligevel.

Hun har svært ved at forholde sig til, om det dårlige mavetarmsystem egentlig er et handicap for hende, for hun har efterhånden i så lang tid skullet forholde sig til det hver dag.

Anne Lundin elsker ellers mad og at lave det til andre, ligesom hun savner at gå ud at spise. Det har hun ofte holdt sig fra, for med en mave ude af kontrol, er det ikke rart pludselig at skulle på jagt efter et toilet.

Sociale arrangementer med spisning er heller ikke let, for der er så mange ting, Anne Lundin ved vil komme retur, når maven afviser det. At sidde ned i mange timer gør heller ikke maven bedre stemt.

- Det er træls at vide, at man skal hjem og kaste op, konstaterer hun.

Grim ukrudtsbakterie

Gennem et årti er der eksperimenteret med forskellige versioner af fæcestransplantation, som er den behandling, Anne Lundin modtager på en forsøgsordning.

Forenklet forklaret handler det om at tilføre sunde tarmbakterier fra et andet menneske til et tarmsystem, der af den ene eller anden årsag har mistet sine egne sunde bakterier.

Nogle får transplantationerne i kapselform, hvor modtageren sluger en god håndfuld kapsler, 20-25 styk, fyldt med behandlet afføring fra et andet menneske. Nogle bliver behandlet via sonde.