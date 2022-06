Anmeldere: Rammsteins vilde fyrværkeri-show er bedst når der er mørkt

40.000 fans af det hårdtslående tyske rockband Rammstein festede onsdag aften på Ceres Park i Aarhus.

Tyskerne er især kendte for deres næsten groteske sceneshows og for deres enorme brug af fyrværkeri. Koncerten i Aarhus var ingen undtagelse.

Dagen derpå hæfter flere anmeldere sig ved, at dagen før sankthans ikke er det optimale tidspunkt at give koncert på disse breddegrader. Der er ganske enkelt for lyst.

- Som i Parken for tre år siden krydsede de grænsen på en af årets længste dage, og det blev solen i stedet for showet, der blændede publikum i Aarhus, mener Ekstra Bladets anmelder, Thomas Treo.