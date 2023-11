Anlægsarbejde stoppet af vand - vej åbner igen

Aarhus Kommune meddeler på Facebook, at man er nødt til at stoppe et anlægsarbejde på Tandersvej og stien syd for Mårslet på grund af store mængder vand.

Vejen har været spærret siden 4. september i forbindelse med et større vejarbejde, og oprindeligt var det planen, at spærringen skulle have varet otte uger. Men arbejdet trak ud, og kommunen forlængede afspærringen til 22. december for at gøre arbejdet færdigt.

Nu har vand altså sat en stopper for den plan.

"Derfor fjerner vi spærringen og åbner Tandervej indtil foråret, hvor vi kommer tilbage og gør arbejdet færdigt," lyder det blandt andet i opslaget.