Anklageskrift: Pakkede Else ind i tæppe for at skjule lugt af afføring

Tirsdag kom det frem, at to tidligere ansatte er blevet tiltalt for grov pligtforsømmelse eller skødesløshed i arbejdstiden på baggrund af dokumentaren Plejehjemmene bag Facaden på plejehjemmet Kongsgården i Viby.

En aktindsigt i anklageskriftet fra Østjyllands Politi viser, at de to social- og sundhedshjælpere er tiltalt for at undlade at skifte ble på Else Marie Larsen, selvom de vidste, hun havde lavet afføring.

I anklageskriftet står der også, at borgeren 'havde havde en urinvejsinfektion, og at hun den dag havde gentagne afføringer og derimod pakkede hende ind i tæpper, så det ikke kunne lugtes, at hun havde afføring i bleen'.