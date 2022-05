Anklager om intern hackersag: - Hjerteskærende

- Det gør virkelig ondt

Den anden meget alvorlige side af sagen er, at den tidligere ansatte også er sigtet for at have tilgået sager, som han ikke havde adgang til, for det påvirker folks tillid til politiet.

- Og det gør mig rigtig ked af det. Jeg oplever kun at have gode og retskafne kolleger, så det her brud, hvor han kigger på noget, han ikke skal, det gør virkelig ondt, siger Maria Fanø.