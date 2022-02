Anklager efter dom på 41 års fængsel: - Vi er meget tilfredse

Med både nøglekort, logins og koder var det muligt for svindlerne at foretage pengeoverførsler, optage lån og sælge aktier for op imod 47 millioner kroner.

Specialanklager Jacob Gents mener, at rettens afgørelse afspejler alvoren af denne type kriminalitet.



- Når nogen begår den her type kriminalitet og slipper afsted med det, så er det med til at undergrave den tillid, som danskerne skal kunne have til NemID. Heldigvis er de nu blevet dømt for det, siger han.