Anja fik ubehageligt opkald fra politiet: - Kun rigtigt handicappede må bruge pladsen

”Vi ser desværre ofte, at parkeringspladsen foran politigården i Aarhus til personer med handicap bliver brugt af køretøjer uden gyldig tilladelse til handicapparkering, og derfor er vi også meget opmærksomme på, hvilke køretøjer der benytter pladsen.

Vi skal naturligvis beklage, at en borger i første omgang modtog en afgift, til trods for, at hun havde en gyldig tilladelse til at benytte pladsen. Bilen var ikke registreret som et handicap-køretøj i vores system, og vi kunne ikke se skiltet i forruden pga. is. Afgiften er efterfølgende blevet annulleret, og borgeren har modtaget en undskyldning og er blevet klagevejledt.

Det er vigtigt for os, at alle borgere med et ærinde på politigården i Aarhus har mulighed for at få adgang til den samme betjening i vores borgerekspedition. Derfor vil vi nu også se på, om skiltningen er god nok, så pladsen forbeholdes dem, der har et ærinde på politigården.”