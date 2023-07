Anholdt med læsioner efter knivopgør midt i byen

To mænd på 50 og 65 år fremstilles mandag eftermiddag i grundlovsforhør sigtet for grov vold og for at have overtrådt knivloven.

De to blev anholdt natten til mandag på Lille Torv i Aarhus, hvor politet fandt begge mænd med knivlæsioner. Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Mændene blev anholdt og kørt på hospitalet til behandling for deres skader.

Anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre til grundlovsforhøret af hensyn til sagens efterforskning.



Det vides derfor ikke, om der har været andre implicerede i opgøret.