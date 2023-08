Anholdt for parkour-træning på retsbygning

Tre mænd på henholdsvis 21, 25 og 26 år blev søndag sigtet for at forstyrre den offentlige orden, fordi de kravlede rundt på retsbygningen på Paludan-Müllers Vej i det nordlige Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Mændene var på vej ned fra bygningen, da en patrulje ankom, og de forklarede samstemmende, at de blot havde været i gang med at træne parkour, hvor man øver sig i at hoppe rundt på bygningers lodrette og vandrette flader.

Det havde de dog ingen tilladelse til, og derfor blev de sigtet.