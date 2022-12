Anholdt for at drive amfetaminværksted

Amfetamin, fyldstof og våben.

En 25-årig person er tirsdag blevet anholdt, idet han mistænkes for at have drevet et større amfetaminværksted på en adresse i Aarhus.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelse.

På adressen er der fundet både amfetamin, adskillige kilo fyldstof samt remedier til opblanding af amfetamin.

Der er efter politiets opfattelse blevet opblandet meget store mængder amfetamin på adressen.

Der blev udover amfetamin og fyldstof fundet to maskinpistoler, to pistoler og en større mængde ammunition.

Den anholdte bliver onsdag fremstiller for retten på Frederiksberg med begæring om varetægtsfængsling.

