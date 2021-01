Anholdt efter brud på corona-restriktioner: To kvinder skal sendes ud af landet

Kvinderne blev anholdt tirsdag i forbindelse med, at politiet var på tilsyn hos to bordeller. Bordellerne må nemlig ikke holde åbent på grund af corona-restriktionerne.

På en adresse på Skernvej i Aarhus C traf politiet de to kvinder, mens en mandlig kunde forsøgte at flygte ud gennem et vindue.

Skal hjemsendes til Thailand