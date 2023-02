Anders W. Bertelsen vinder pris for portræt af Bamse

Skuespillere, instruktører og branchefolk fra den danske filmindustri var lørdag aften samlet ved den årlige uddeling af Robert Prisen.

Og en af statuetterne gik altså til Anders W. Berthelsen, der fik prisen for sin portrættering af den aarhusianske musiker Bamse i filmen af samme navn.

Rollen som den folkekære aarhusianske musiker krævede intens forberedelse, har Anders W. Berthelsen tidligere fortalt.

Han tog 15 kilo på i vægt i løbet af et halvt år. Og hver dag under indspilningerne i Aarhus brugte han fire timer om morgenen i sminkestolen for at komme til at ligne Flemming 'Bamse' Jørgensen mest muligt.

Han brugte også et utal af timer på at lære at synge, så det lød som Bamse.

Bamse er blevet en følgesvend

Anders W. Berthelsen havde Flemming ‘Bamse’ Jørgensen så meget under huden, at han til sidst følte, at de var blevet venner.

Han havde nærstuderet hans prustende vejrtrækning, hvordan musikeren trak lidt på benet, når han gik.

At han altid kløede sig præcis det samme sted på kinden under interviews, og at han på scenen betragtede publikum med en særlig taknemmelighed.

- Jeg har set og læst alt, hvad jeg kunne finde om Bamse på nettet. Talt med familien, venner og bandmedlemmer, har han fortalt til TV 2.