Anders fra Aarhus skriver badminton-historie med stor sejr

Badmintonstjernen Anders Antonsen fra Aarhus er den første danske vinder nogensinde af Super 750-turneringen China Masters i singlerækkerne.

Det står klart, efter at herresinglen søndag vandt i to sæt med cifrene 21-15, 21-13 i finalen over Jonatan Christie fra Indonesien.

Senest triumferede 27-årige Anders Antonsen i oktober i Denmark Open, og verdenstreeren har nu vundet ti kampe i træk.

Turneringssejren i Kina betyder, at Anders Antonsen går forbi landsmanden Viktor Axelsen på verdensranglisten, når den opdateres i den kommende uge.

Antonsen fik skovlen under netop Axelsen i lørdagens semifinale, hvor den dobbelte OL-vinder tabte i tre sæt.

Det startede lige

Første sæt i søndagens finale startede meget lige.

Indoneseren, der er nummer seks i verden, fik hjælp af nettet, men Antonsen bragte sig foran 4-3 og viste siden fremragende spil.

Alt imens virkede Christie frustreret og sendte mange fjerbolde ud over stregerne.

Ad to omgange tog Antonsen fire i point i træk og bragte sig foran 16-6 mod indoneseren, der satsede i sin smash.

Men så begyndte danskeren at have svært ved at holde fjerbolden inden for stregerne, og det var medvirkede til, at der kom fem indonesiske point i streg.

Christie kom simpelthen op i tempo og stod langt fremme.

Men Antonsen lukkede sættet på sin første sætbold, før Christie for alvor kom tæt på.